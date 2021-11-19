أرمينيا تعلن مقتل ستة من جنودها في معارك مع أذربيجان

2021/11/19 | 19:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأرمنية أن ستة جنود أرمن قتلوا في اشتباكات في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع أذربيجان بالقرب من منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.

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