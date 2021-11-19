شاهد بالفيديو.. عراقي من أهالي الضلوعية يصنع يختاً و يحوله إلى مشروع سياحي | كلام الناس

2021/11/19 | 19:25 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AyA2RIB8_l4

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