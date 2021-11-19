2021/11/19 | 19:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UfItPa7gNog

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جانب من مشاركةجانب من مشاركة #مسرور_بارزاني في منتدى #المنامة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جانب من مشاركةجانب من مشاركة #مسرور_بارزاني في منتدى #المنامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).