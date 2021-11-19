البصرة.. الكشف عن تهديد محدق بالزراعة

2021/11/19 | 19:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة البصرة، الجمعة، ارتفاع التراكيز الملحية في قضاء شط العرب، مشيرة إلى أن المد الملحي ما زال يمثل تهديدا للزراعة في القضاء.

وقال معاون المحافظ لشؤون الأقضية والنواحي عرب الجزائري في تصريح للوكالة الرسمية، إن "ظروف الجفاف والمد الملحي وقلة التخصيصات المالية، شلت الحركة الاقتصادية وحالت دون تطوير القضاء والنهوض بواقعه في السنوات الماضية".

وأضاف الجزائري، أن "التجريف والجفاف اللذين عانت منهما الأراضي الزراعية والبساتين كانا بسبب المد الملحي ما أثر بصورة مباشرة على خصوصية قضاء شط العرب الاقتصادية".

من جانبه قال قائممقام شط العرب حيدر طعمة، إن "ارتفاع التراكيز الملحية بشكل متذبذب، مع عدم وجود سياسة مائية واضحة أديا إلى توقف تطوير الأراضي الزراعية والبساتين في القضاء".

وأضاف طعمة، أن "واقع الفلاح المهمش عطل من إدامة البساتين، ما أضر بصورة كبيرة بواقع قضاء شط العرب من مختلف النواحي".

وتابع أن "هناك خطة زراعية مبسطة تعتمد بصورة أساسية على زراعة المحاصيل الحقلية مثل الحنطة والشعير والبرسيم والجت، وهناك خطة موسمية تتجدد في كل سنة، إضافة الى خطة القضاء لتطوير بساتين النخيل".

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