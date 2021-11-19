2021/11/19 | 19:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أول كتاب له منذ رحيله عن السلطة إثر ‏خسارته الانتخابات الرئاسية 2020.‏

وأعلن ترامب عن توفر كتابه للبيع عبر موقعه الرسمي Our Journey Together (رحلتنا معا)، وهو كتاب يضم العديد من الصور التي التقطت له خلال رئاسته للولايات المتحدة 4 سنوات.

ووصف موقع ترامب الكتاب بأنه “كتاب مصور جميل يغطي الفترة الناجحة التي قضاها الرئيس دونالد جيه ترامب في البيت الأبيض”.

وأشار الموقع إلى أن “الصور انتقاها الرئيس، كما هو الحال مع كل تعليق في الكتاب، بما في ذلك تلك التي كتبها بخط يده”.

ويتضمن الكتاب أكثر من 300 صورة رسمية للبيت الأبيض، منها تفاعلات ترامب مع زعماء العالم، وبينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعديد من قادة العالم الآخرين.

كما يتحدث الكتاب عن “محاربة اللبراليين في عمليتي مطاردة لعزلهم”، ومشروع بناء الجدار الحدودي الجنوبي، وخفض الضرائب، وإعادة بناء الجيش وتطوير قطاع الفضاء.

وأعلن ترامب أن الكتاب سيتاح للقراء اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يصدر أول كتاب منذ رحيله عن البيت الأبيض) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يصدر أول كتاب منذ رحيله عن البيت الأبيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).