مصدر في البنتاغون: معلومات دقيقة دفعتنا لإخلاء قاعدة التنف قبل هجوم بالمسيّرات

2021/11/19 | 20:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر في البنتاغون أن معلومات استخباراتية دقيقة دفعت قيادة القوات الأميركية المتواجدة في قاعدة التنف في سوريا الى اخلاء العناصر منها قبل الهجوم الذي تعرضت له القاعدة بالمسيرات في 20 أكتوبر الماضي.

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