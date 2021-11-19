الرواية العربية وتحرير المرأة - محمد علي سليمان

2021/11/19 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_سليمان في كتابه " النجوى، رسالة ورواية _ 1908" يوجه فيلكس فارس رسالته إلى المرأة السورية معتبراً أن تقدم المرأة العربية لا يقوم على التمرد بأن تكسر المرأة قيودها وتتحرر من ربقة العبودية على طريقة جبران في روايته " وردة الهاني "، لأن التمرد هو أسلوب الفوضويين، وهو دواء أشد هولاً من العلة، بل يريد منها أن تخرج من فؤادها ما يخفف قيودها ويذهب جدران سجنها.



إنه لا يريد من المرأة العربية أن تسلك طريق المرأة الأ ......





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