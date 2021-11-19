هجوم ثان لداعش بـ'القنص المباشر' في صلاح الدين

2021/11/19 | 20:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، التصدي لتعرض "داعشي" جنوب شرق محافظة صلاح الدين.

وقالت مديرية اعلام الحشد في بيان اليوم، (19 تشرين الثاني 2021)، ان "قوة من اللواء 88 بالحشد الشعبي تصدت لتعرض داعشي جنوب شرق صلاح الدين".

وأضاف البيان ان "قوة من الفوج الثاني في اللواء صدت لتعرض استهداف احدى نقاط الفوج في ناحية الضلوعية بقناص داعشي".

وتابع، ان "القوة تمكنت من إحباط هجوم كان التنظيم ينوي تنفيذه عقب استهداف المقاتلين المرابطين بالقنص المباشر".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الحشد الشعبي، احباط تعرض لعناصر داعش على ناحية يثرب جنوب سامراء بمحافظة صلاح الدين، مشيرا إلى ان العملية لم تسفر عن وقوع اية اصابات في صفوف قوات الحشد الشعبي.

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