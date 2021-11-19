2021/11/19 | 20:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الجمعة، المؤهلين للاختبار متابعة ايميلاتهم لغرض معرفة الموعد المحدد لهم.

وقال الناطق باسم المجلس وسام اللهيبي، في بيان اليوم، (19 تشرين الثاني 2021)، ان "اختبارات المؤهلين ستجري في الجامعات العراقية كلا حسب محافظته وستكون على شكل دفعتين او ثلاث دفعات باليوم الواحد" .

وحث اللهيبي المؤهلين على "متابعة الموقع الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي لمعرفة تفاصيل الاختبار حسب المحافظة والجامعة او الكلية ووقت المقابلة وتأريخها مع جلب المستمسكات المطلوبة والتي سترسل تفاصيلها لكل مؤهل بشكل تفصيلي من خلال الكود المحتفظ به مسبقا حال الانتهاء من إجراءات توزيع الجامعات والاماكن المخصصة لهم بعد المصادقة على القوائم النهائية للمتقدمين" .

وأوضح، ان "الأسئلة ستكون في اختبار القدرات الذهنية للمتقدم واخرى بتعليمات وقوانين الوظيفة العامة وأسئلة بالاختصاص بشكل عام".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة يوجه دعوة للمؤهلين للتوظيف) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة يوجه دعوة للمؤهلين للتوظيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).