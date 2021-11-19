Astra الأمريكية تؤجل إطلاق صاروخها الفضائي

2021/11/19 | 20:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة Astra الأمريكية أنها قررت تأجيل صاروخها الفضائي إلى مدارات الأرض.

وخلال بث على موقعها الرسمي قالت الشركة “إن إطلاق صاروخها الفضائي الذي كان من المفترض أن يحمل إلى مدارات الأرض حمولة اختبارية تابعة للقوات الفضائية الأمريكية قد تأجل لمدة يوم”.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Astra كانت تنوي إطلاق الصاروخ من إحدى قواعد الإطلاق في جزيرة كوديان في ألاسكا، يوم الخميس 21:00 بالتوقيت المحلي (صباح يوم الجمعة 19 نوفمبر، بتمام الساعة 9:00 بتوقيت موسكو)، لكن العملية تأجلت بعد أن توقف العد التنازلي لعملية الإطلاق عدة مرات بسبب مشكلات فنية.

ويبلغ طول صاروخ شركة Astra المذكور 12 مترا، وكانت الشركة قد طورته ليستخدم في إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة إلى مدارات الأرض القريبة، وتأمل الشركة أن حجم هذا الصاروخ الصغير وتكلفة إنتاجه القليلة قد تجعل منه منافسا في سوق الخدمات الفضائية مستقبلا.

وتجدر الإشارة إلى أن Astra كانت قد فشلت مرتين في إطلاق صاروخها إلى الفضاء عام 2020، وفي أغسطس حاولت إطلاقه مرة ثالثة لكن العملية باءت بالفشل بسبب توقف محركات الصاروخ بعد الإطلاق.

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