2021/11/19 | 20:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت شرطة بغداد، اليوم الجمعة، القبض على متهمين بالإرهاب وضبطت عجلة مسروقة ضمن سيطراتها.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “ألقت مفارز سيطرة التاجي التابعة الى مديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بالإرهاب وضبط عجلة مسروقة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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