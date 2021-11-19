2021/11/19 | 20:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تصدت قوة من اللواء 88 بالحشد الشعبي، اليوم الجمعة، لتعرض داعشي جنوب شرق صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “صدت قوة من الفوج الثاني في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يتصدى تعرضا لداعش جنوب شرق صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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