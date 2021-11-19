المشتركة تنفي تمديد موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق

2021/11/19 | 20:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلامينفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، تمديد موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، فيما أوضحت طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن بعد خروج القوات القتالية من البلاد.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحديث عن تمديد موعد انسحاب القوات الاميركية غير دقيق وغير صحيح"، مؤكداً أن "موعد خروج القوات القتالية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول المقبل ثابت ولا تغيير فيه". وأضاف اللواء الخفاجي، أن "العلاقة بين الطرفين بعد خروج القوات القتالية ستكون علاقة استشارية في مجالات التدريب والتسليح والمعلومات الاستخبارية والأمنية ضد تنظيم داعش الارهابي".وفي وقت سابق، أكد التحالف الدولي، أن دور التحالف في العراق لن يتغير بالتزامن مع قرب انسحاب القوات القتالية نهاية كانون الأول من العام الجاري.وقال المتحدث باسم قوة المهام المشتركة ومدير الشؤون العامة في التحالف الدولي، جويل هاربر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "دور التحالف الدولي في العراق لن يتغير، وسينتقل من العمليات القتالية إلى دور الاستشارة/ التمكين/ المساعدة".وأضاف: "نحن الآن بالفعل نقوم بهذا الدور الى حد كبير، لذلك لن يكون هناك تغيير ديناميكي في الأرقام أو المهمة التي لدينا هنا الآن".وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء، يحيى رسول، أكد في وقت سابق، أن "القوات المكلفة بمهام قتالية باشرت بالانسحاب وهناك جهد مستمر من أجل استكمال عملية الانسحاب إلى تأريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021". وأكد رسول أن "انسحاب القوات الأميركية من العراق جارٍ على قدم وساق بعد مخرجات الحوار الاستراتيجي واللجان الفنية التي عملت مع الجانب الأميركي".

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