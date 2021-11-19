بالجدول :العراق يسجل 21 وفاة و789 إصابة جديدة بكورونا

2021/11/19 | 20:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة العراقية 21 وفاة و789

إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال

الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأن

إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 2073267

توفي منها 23628 ح

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