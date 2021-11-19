السيد مقتدى الصدر يفكك أحد تشكيلاته المسلحة في العراق: بادرة

2021/11/19 | 20:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم واحد من دعوته إلى حل الفصائل

المسلحة وتسليم أسلحتها إلى الدولة

العراقية وتطهير "الحشد الشعبي" ممن

وصفهم بـ"العناصر غير المنضبطة"، أعلن

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن حل

"لواء اليوم الموعود"

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