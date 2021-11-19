أصبحت أول رئيسة لأمريكا لمدة

2021/11/19 | 20:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، صلاحيات سلطته الرئاسية إلى نائب الرئيس كامالا هاريس لمدة ساعة و25 دقيقة، حيث خضع لفحص تنظير القولون الروتيني في مركز والتر ريد الطبي العسكري.

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