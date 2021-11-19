2021/11/19 | 20:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، تمديد موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، فيما أوضحت طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن بعد خروج القوات القتالية من البلاد.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المشتركة توضح حقيقة تمديد موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق المركز الخبري الوطني.

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