طقس العراق ’متقلب’ لعدة أيام مع فرص لهطول الأمطار

2021/11/19 | 20:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير حالة الطقس، الجمعة، إلى وجود فرص تساقط للأمطار في مناطق عدة من البلاد، مع استمرار تقلب الأجواء حتى يوم الأحد المقبل.

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وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في توضيح تابعه "ناس" (19 تشرين الثاني 2021)، إنه "ما تزال الحالة الجوية في مراحل التقدم نحو اجوائنا، وستتكاثر السحب تدريجيا هذه الليلة، كما نلاحظ في صور الاقمار، اندفاع كتل من السحب مختلفة الارتفاع من جهة غرب البلاد وجنوب غربها مصاحبة لتيار غربي في الطبقات العليا لتعلن، بدء حالة جوية متوقع ان تؤثر على البلاد مع ساعات هذه الليله بدءا من مدن غرب البلاد".

وأضاف أن "الحالة عموما خفيفة الى معتدلة تستمر السبت والاحد، وفجر الاثنين، وهطول الامطار المتوقع لا يشمل أغلب المناطق رغم تاثيرهُ سيكون في أغلب المدن".

وبشأن الرياح أكد عطية، أن "هذه الليلة وصباح السبت ستتحول الرياح الى ساكنة ثم شرقية الى جنوبية شرقية في كافة المدن..



ولا يوجد نشاط ملحوظ عدا مدينة البصرة وشمال الخليج وجنوب غرب البلاد مساء يوم السبت اذ تصل الى 50 كم بالساعة".

وتابع، "تستمر التقلبات في الرياح يوم الاحد كذلك، اما صباح ونهار الاثنين فتبدأ بالتحول الئ الاتجاه الشمالي الغربي وتكون خفيفة السرعة".

وحول الأمطار، قال عطية إنها "زخات من الامطار ستبدأ بالهطول في وقت متاخر من هذه الليلة في غرب الانبار، ثم تندفع موجة من الامطار الخفيفة صباح ونهار السبت لتشمل مناطق متفرقة من نينوى واربيل ودهوك وكركوك".

وبين أنه "خلال ساعات مساء السبت تتوفر فرص هطول زخات خفيفة في مناطق متفرقة من مدن (الفرات الاوسط) وايضا العاصمة بغداد وواسط والنجف، ثم خلال ليل السبت تشمل ذي قار والسماوة وخلال ليل السبت/ الاحد تتوفر الفرص لهطول زخات من الامطار معتدلة الى خفيفة الشدة في البصرة وميسان".

وأشار إلى أن "التقلبات الجوية ستستمر كذلك يوم الاحد لتشمل مدن اخرى كذلك"، موضحاً أن "الامطار ربما لاتشمل مناطق في بعض المدن بسبب ضعف الحاله الناتج عن اندفاع المرتفع السيبيري برياحه الشرقية الجافة، كذلك اعاقه يتعرض لها المنخفض في الطبقات العليا من الجو تعيق تقدمه نحو الشرق ويضطر للتراجع صباح الاثنين".

ولفت المتنبئ إلى أن "الامطار لايصاحبها البرق والرعد الا في حالات قليلة بسبب ضعف الفوارق الحرارية وبالتالي ضعف في تكون السحب الشاهقة"، قائلاً إن "الحالة لا تخلو من مفاجئات خصوصا خلال يوم الاحد/ الاثنين حيث اندفاع الاخدود للشمال الشرقي".

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