كورونا.. النمسا تفرض حظر التجول 20 يوما وتعلن الزامية التطعيم

2021/11/19 | 21:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المستشار النمساوي الكسندر

شالنبرغ، فرض حظر التجول في عموم البلاد

لمدة 20 يوم اعتبارًا من الإثنين القادم

في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وقال شالنبرغ خلال مؤتمر صحفي الجمعة إن

القرارات المتخذة في ال

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