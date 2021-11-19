2021/11/19 | 21:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أجاب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بطريقة عفوية، على سؤال بشأن مستقبله مع ناديه ألقاه عليه أحد الطلاب أثناء لقاء افتراضي.وقال الطالب الذي يدعى عبد الرحمن لصلاح: “أين ستذهب بعد ليفربول؟”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “تصريح عفوي” من صلاح يزيد الغموض بشأن مستقبله المركز الخبري الوطني.

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