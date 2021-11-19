كتائب حزب الله تحل تشكيل ’سرايا الدفاع الشعبي’ وتوقف أنشطتها

2021/11/19 | 21:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله ابو علي العسكري، الجمعة، حل تشكيل “سرايا الدفاع الشعبي” وإيقاف جميع انشطتها واغلاق مقراتها، وذلك استجابة للمبادرة التي اطلقها زعيم التيار الصدري.وأضاف العسكري في تدوينة تابعها “النور نيوز” أنه “تقرر الحقاهم مع عدتهم وعديدهم بقيادة الحشد الشعبي، على أن تقوم الهيئة الموقرة بمساواتهم بأقرانهم، …

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