العمليات المشركة تنفي تمديد موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق

2021/11/19 | 21:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، تمديد موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، موضحة طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن بعد خروج القوات القتالية من البلاد.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، بحسب الإعلام الرسمي، إن “الحديث عن تمديد موعد انسحاب القوات الاميركية غير دقيق وغير صحيح”، مؤكداً أن “موعد خروج …

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