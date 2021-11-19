تحسين الخفاجي ينفي تمديد بقاء القوات الامريكية في البلاد

2021/11/19 | 21:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نفى المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي تمديد موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق.وقال للوكالة الرسمية ان : الحديث عن تمديد موعد انسحاب القوات الاميركية غير دقيق وغير صحيح وان موعد خروج القوات القتالية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول المقبل ثابت ولا تغيير فيه.وأضاف الخفاجي، أن : العلاقة بين الطرفين بعد خروج القوات القتالية ستكون علاقة استشارية في مجالات التدريب والتسليح والمعلومات الاستخبارية والأمنية ضد تنظيم داعش الارهابي./انتهى3

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