حكومة البصرة توجه بمصادرة المواشي السائبة في شوارع المحافظة

2021/11/19 | 21:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا/ وجهت الحكومة المحلية في البصرة بتشكيل مفرزة لمصادرة المواشي والاغنام السائبة.وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب المحافظ اسعد العيداني أنه لمقتضيات المصلحة العامـة تنسـب تشكيل مفـرزة لمصـادرة المواشي والاغنـام السـائبة في الشوارع العامـة والازقة وفي الحدائق والمناطق المحـرم الـرعـي فيها، وحسـب قـرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1045 لسنة 1980 والقرار 1107 لسنة 1983 النافـذ المفعول .واضافت "ويكـون عـمـل المفرزة بشـكـل يـومي وتجهـز المفـرزة بالآليات اللازمة لذلك وترفـع نشاطاتها إلى المحافظ../انتهى

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