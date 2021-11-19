وكالة الأدوية الأوروبية توصي بعقار “ميرك” لعلاج كورونا

2021/11/19 | 21:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بعقار “ميرك” و”ريدجباك” لعلاج كورونا خلال خمسة أيام من ظهور الأعراض الأولى للمرض، وللبالغين الذين لا يحتاجون للأوكسجين.

وذكرت الوكالة أن الدواء المصنوع في صورة كبسولات ينبغي أن يؤخذ مرتين في اليوم وعلى مدى خمسة أيام.

ومن شأن التوصية أن تساعد الدول أعضاء الاتحاد عند اتخاذ قرارات الاستخدام المبكر المحتمل للدواء قبل صدور الموافقات على نطاق واسع في ضوء ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

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