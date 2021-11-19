جوجل توضح سبب بطء شحن تشكيلة بيكسل 6

2021/11/19 | 21:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت شركة جوجل على الادعاءات القائلة بأن بيكسل 6 وبيكسل 6 برو لا يشحنان بالسرعة التي توقعها البعض، مما يؤكد أن سرعات الشحن الخاصة بهما هي بديل متعمد من أجل عمر بطارية أفضل.

ويأتي ذلك في أعقاب تقرير صادر عن موقع Android Authority الذي وجد أن الحد الأقصى لسحب الطاقة للهواتف كان نحو 22 واط، وهو أقل بكثير من 30 واط الذي يمكن لأحدث شاحن USB-C من جوجل توفيره تقنيًا.

وأكد متحدث باسم الشركة في أحد منشورات دعم المجتمع أن الحد الأقصى لسحب الطاقة في بيكسل 6 وبيكسل 6 برو هو 21 واط و 23 واط على التوالي عند استخدامه مع وحدة شحن USB-C بقوة 30 واط.

وأضاف أن سرعات الشحن تنخفض أيضًا مع امتلاء بطاريات الهواتف للحفاظ على طول عمرها.



ويقول المتحدث الرسمي: يمكن تصميم البطارية للكثافة العالية الطاقة، أو للشحن السريع للطاقة، الأمر الذي يتطلب مقايضة السعة لتقليل تدهور البطارية.

وبعبارة أخرى، يمكن أن يوفر الهاتف عمرًا طويلاً للبطارية، أو شحنًا سريعًا.



ولكن لا يمكنه القيام بالأمرين معًا في نفس الوقت.



نتيجة لذلك أعطت جوجل الأولوية لإطالة عمر البطارية وصممت الهواتف لسحب قدر أقل من الطاقة عند الشحن.

وإذا كنت تستخدم شاحنًا قويًا، فلن يتم شحن أي من الهاتفين بسرعة خاصة.



وتعمل الشركة على إبطاء الشحن بمجرد تجاوز 80 في المئة للحفاظ على عمر خلايا البطارية.

الهواتف لا تحقق أقصى استفادة من شاحن جوجل

نظرًا لأن البطاريات كبيرة جدًا، فقد يستغرق الشحن الكامل وقتًا طويلاً.



ولكن بفضل عمر البطارية الطويل، فمن المحتمل ألا تضطر إلى الشحن إلا عندما تكون نائمًا.

وبالرغم من أن مستندات دعم جوجل لم تذكر صراحةً سرعات الشحن للهواتف الجديدة.



ولكن توافقها مع شاحن 30 واط من جوجل (الذي يباع بشكل منفصل) اعتبره الكثيرون يعني أن سرعات الشحن القصوى تقترب من مستوى 30 واط.



وتوقعوا أن يكون الشحن أسرع بكثير من الشحن بقوة 18 واط الذي يدعمه هاتف Pixel 5.

ولكن وجد تقرير Android Authority أن سحب الطاقة الفعلي لكلا الهاتفين يبلغ ذروته عند 22 واط. ويبلغ متوسطه نحو 13 واط على مدار دورة كاملة.

ويعني ذلك أن الهواتف تشحن بشكل أبطأ بكثير مما قد تتوقعه.



مع اكتشاف Android Authority أن بيكسل 6 برو يستغرق ما يقرب من ساعتين للوصول إلى الشحن الكامل.

ويعد هذا أبطأ بنحو 49 دقيقة من هاتف Galaxy S21 Ultra من سامسونج، الذي يحتوي على بطارية مماثلة السعة.



ولكن تم الإعلان عنها مع سرعات شحن تبلغ 25 واط.

ويعتبر سحب الطاقة في هواتف جوجل متحفظًا للغاية لدرجة أن شاحنها بقوة 30 واط يشحن بيكسل 6 برو فقط بشكل أسرع بمقدار 10 دقائق من الشاحن القديم بقوة 18 واط.

ولم تدعي جوجل أبدًا أن الهواتف تشحن عند 30 واط.



وبدلاً من ذلك، أعلنت عن مقدار الوقت المستغرق للوصول من 0 إلى 50 و 80 في المئة عند الشحن باستخدام شاحن 30 واط – 30 دقيقة ونحو 60 دقيقة على التوالي.



وهذا يتماشى مع ما وجده Android Authority في اختباراته.

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