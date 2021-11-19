ما حقيقة 'تمديد' موعد انسحاب القوات الاميركية؟.. العمليات المشتركة تجيب

2021/11/19 | 22:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، عدم تمديد موعد انسحاب القوات القتالية الاميركية من العراق المقرر في نهاية كانون الأول من العام الجاري.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم، (19 تشرين الثاني 2021)، إن "الحديث عن تمديد موعد انسحاب القوات الاميركية غير دقيق وغير صحيح"، مؤكدا أن "موعد خروج القوات القتالية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول المقبل ثابت ولا تغيير فيه".

وأضاف الخفاجي، أن "العلاقة بين الطرفين بعد خروج القوات القتالية ستكون علاقة استشارية في مجالات التدريب والتسليح والمعلومات الاستخبارية والأمنية ضد تنظيم داعش الارهابي".

وكان التحالف الدولي، قد أكد في وقت سابق، أن دور التحالف في العراق لن يتغير بالتزامن مع قرب انسحاب القوات القتالية نهاية كانون الأول من العام الجاري.

وأفاد المتحدث باسم قوة المهام المشتركة ومدير الشؤون العامة في التحالف الدولي، جويل هاربر، بان "دور التحالف الدولي في العراق لن يتغير، وسينتقل من العمليات القتالية إلى دور الاستشارة/ التمكين/ المساعدة".

وتابع هاربر: "نحن الآن بالفعل نقوم بهذا الدور الى حد كبير، لذلك لن يكون هناك تغيير ديناميكي في الأرقام أو المهمة التي لدينا هنا الآن".

يذكر ان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء، يحيى رسول، كان قد أكد في وقت سابق، أن "القوات المكلفة بمهام قتالية باشرت بالانسحاب وهناك جهد مستمر من أجل استكمال عملية الانسحاب إلى تأريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021".

وبين رسول أن "انسحاب القوات الأميركية من العراق جار على قدم وساق بعد مخرجات الحوار الاستراتيجي واللجان الفنية التي عملت مع الجانب الأميركي".

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