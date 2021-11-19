تسريب مواصفات هاتف Oppo المنتظر

2021/11/19 | 22:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنيات الحديثة معلومات وصورا عن هاتف Oppo المتوقع أن يكون أحد أفضل الأجهزة الذكية من حيث المواصفات التقنية وقدرات التصوير.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن Oppo Reno 7 Pro Plus 5G سيحصل على شاشة AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 402 شمعة/م تقريبا، ومحمية بطبقة Corning Gorilla Glass 6 المقاوم للصدمات والخدوش.

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام تشغيل Android 11، ومعالج Qualcomm Snapdragon 765G، ومعالج رسوميات Adreno 618، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع.

أما الكامير الأساسية له فستضم عدة عدسات، دقة إحداها 108 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستاتي بدقة 16 ميغابيكسل.

وسيجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

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