الجزء الرابع عشر / الحسبة او هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/11/19 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي طالبان : ارهابنا الذي صدرناه الجزء الرابع عشر 34 - هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ( الحسبة ) وهي اكثر مؤسسات الدولة الاسلامية حضوراً وسط الأهالي والتصاقاً بهم : اذ يطوف اعضاء الهيئة الاسواق ، ويجوبون الشوارع والأماكن العامة لمراقبة سلوك الناس ، والتأكد من التزامهم بتطبيق احكام الشريعة في تعاملاتهم اليومية ، والتمسك بالقواعد العامة للفقه في مجالات الفصل بين الجنسي ......





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