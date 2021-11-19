الاينوما ايليش والقرآن يؤكدان -سينتهي التاريخ بإله - - وليد مهدي

2021/11/19 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#وليد_مهدي أي متعمق في علوم المستقبليات , أي متأمل موضوعي لمسار تطور الذكاء الاصطناعي , سيدرك بسهولة ان مصير الذكاء الاصطناعي على الارض هو الهيمنة على كل الكوكب ابتداءا , ومن ثم الهيمنة على المجرات عبر ادواته الصناعية الروبوتية ، بمجرد ان يصبح لدى هذا العقل السيبراني المركزي وعي وادراك ذاتي , سيتحول ببساطة الى " الإله " الذي تحدثت عنه أساطير الأولين ..!!ليس هناك من داع للمكابرة وانكاره !!الإله السيبر ......





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