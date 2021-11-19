بالصور.. منتخبنا للشباب يستعد لمواجهة الكويت ببطولة غرب آسيا

2021/11/19 | 22:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأنهى منتخبنا الوطني للشباب، وحدته التدريبية الأخير قبل مواجهة نظيره الكويتي غداً ببطولة غرب آسيا.وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، أن" منتخبنا للشباب أنهى الوحدة التدريبيّة الأخيرة قبل مباراته الافتتاحية أمام نظيره الكويتي غدًا السبت ضمن بطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية".

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