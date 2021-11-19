2021/11/19 | 22:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2SRFclNrdO8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: خطاب الصدر اشعل التظاهرات الخاصة بالاطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: خطاب الصدر اشعل التظاهرات الخاصة بالاطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).