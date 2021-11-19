استمر لأكثر من 6 ساعات.. خسوف جزئي للقمر يُعد الأطول منذ أكثر من 500 عام

2021/11/19 | 22:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن مراقبو النجوم مشاهدة أطول خسوف جزئي تاريخي للقمر، واستمر لأكثر من ست ساعات من ليلة الخميس حتى صباح الجمعة، وفقًا لوكالة ناسا.

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