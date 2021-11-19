بايدن يشيد بخطته لـ

2021/11/19 | 22:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الرئيس الأميركي جو بايدن الاشادة بخطة الإصلاح الاجتماعي الضخمة الذي اقترحها قبل عدة أشهر، وأقرها مجلس النواب الأميركي، الجمعة.

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