مقتل مدني واصابة شقيقه باطلاق نار من قبل مسلح في ديالى

2021/11/19 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قتل مدني واصابة آخر في هجوم مسلح في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان مدنيا قتل واصيب شقيقه باطلاق نار من قبل شخص مسلح اثناء تواجدهما قرب منزلهما في قرية خرنابات التابعة لقضاء بعقوبة مركز محافظى ديالى .واضاف ان الهجوم نفذ من قبل احد اقارب الضحيتين بسبب خلاف عائلي قديم .مبينا ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته ./انتهى

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