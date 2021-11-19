احسان الشمري لـ / نينا / : ضم الفصائل المسلحة للحشد .. يحتاج لخطوات سياسية وحكومية

2021/11/19 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري ان : ضم الفصائل المسلحة للحشد ..يحتاج لخطوات سياسية وحكومية.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / من الصعوبة بمكان ان تذهب الفصائل المسلحة للاستجابة الكاملة لدعوة السيد الصدر خصوصا وانها لاتزال تنظر لسرايا السلام قوة عسكرية كبيرة رغم انخراطها في اطار المؤسسة الامنية لكنها تعدها تابعة للصدر وقد تدفع الفصائل لعدم الاستجابة لمطالبه .واضاف الشمري انه : حتى ما صدر بموضوع حل تشكيل من كتائب حزب الله لايرتقي لدعوة السيد الصدر لانه يدعو الفصائل المعروفة جدا كقوات الكتائب كتنظيم عسكري وايضا العصائب وغيرها يدعوهم بشكل مباشر للحل.واعتبر حل احدى فصائل كتائب حزب الله هي استجابة باحراج اخر للضغط على الصدر لشمول البيشمركة بدعوته لحل الفصائل .واوضح الشمري ان : اضافة اعداد جديدة لهيئة الحشد غير مسجلة ضمن ملاك الدولة بحاجة لدرجات وظيفية ورواتب وهل ستتوافق الكتل السياسية للهيئة ام لا وبالتالي تدخل في اطار الجدل السياسي .وعد الموضوع جزءا من الخطوات المتبادلة ولايمكن ان يطبق الا بقرار من الدولة لضم الفصائل الى الحشد والتعاطي مع سلاحها./انتهى3

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