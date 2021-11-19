الدول الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي يصدرون بيانا ايجابياًً للأشادة بخطوات الكاظمي الاصلاحية

2021/11/19 | 22:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت الدول الصناعية الكبرى والمسماة مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بياناً هاماً حول الاتصال الاقتصادي الجاري مع العراق، حيث تضمن اشادة واضحة بجهود حكومة الكاظمي في تنظيم الانتخابات النيابية المبكرة، وايضاً اشادة نوعية بالاجراءات الاقتصادية التي انخذتها حكومته في مجال معالجة الازمات التي تعصف بالبلد، وايضاً قدرة الحكومة العراقية على بلورة رؤية استراتيجية متكاملة تنسجم مع تطلعات الشعب في بناء حياة كريمة وعيش رغيد.

اليكم صورة من البيان:

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