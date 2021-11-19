2021/11/19 | 22:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بيعت نسخة نادرة من الدستور الأميركي لقاء 41 مليون دولار في دار سوذبيز للمزادات، الخميس، وهو مبلغ فاق كثيرا تقدير الدار لقيمة الوثيقة قبل المزاد والذي تراوح من 15 إلى 20 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيع نسخة نادرة من الدستور الأميركي بـ 41 مليون دولار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيع نسخة نادرة من الدستور الأميركي بـ 41 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيع نسخة نادرة من الدستور الأميركي بـ 41 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).