الداخلية تتخذ إجراءات أمنية للوصول إلى المتورطين بملف الهجرة

2021/11/19 | 22:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الداخلية، الجمعة، اتخاذ إجراءات إمنية للوصول إلى المتورطين في ملف الهجرة، وذلك من خلال معلومات وبيانات يتم اعتمادها من المهاجرين العائدين.وقال الناطق باسم الداخلية، خالد المحنا، في تصريح للقناة الرسمية تابعها “النور نيوز” إن “تهريب الاشخاص من الملفات الشائكة التي تندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر، أو بشكل أدق ضمن …

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