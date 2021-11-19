وزارة النفط العراقية تكشف عن مشاريع عملاقة جديدة

2021/11/19 | 22:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد كشفت وزارة النفط، الجمعة، عن مشاريع عملاقة في حقل القرنة 2 والرقعة الاستكشافية العاشرة، فيما أشارت إلى أن هناك مشروعاً جديداً لشركة لوك أويل يعتبر الأهم بإمدادات الطاقة.وأعلنت شركة لوك أويل الروسية العاملة عن النجاح بإنتاج مليار برميل نفط طوال فترة عملها في حقل القرنة 2.وقال وزير النفط إحسان عبد …

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