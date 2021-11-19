2021/11/19 | 22:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ولدت القطة “ميداس” بـ4 آذان وعيب في الفك بسبب طفرة جينية أثناء التكوين، لكن هذا لم يمنع من أن تصبح صاحبة الـ4 أشهر نجمة على الإنترنت، يتابعها أكثر من 73 ألف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطة بـ 4 آذان تصبح “نجمة مواقع التواصل” المركز الخبري الوطني.

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