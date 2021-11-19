بابل.. المرشح المستقل أمير المعموري يتحدث عن سبب خسارة مقعده لصالح صادق مدلول (فيديو)

2021/11/19 | 22:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف المرشح المستقل الفائز في الانتخابات النيابية، أمير المعموري، سبب خسارة مقعده لصالح محافظ بابل السابق، صادق مدلول.

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وسرد المرشح المعموري في مقطع مرئي اطلع عليه "ناس" (19 تشرين الثاني 2021) سبب ذهاب مقعده النيابي إلى محافظ بابل السابق صادق مدلول، واستعرض حكم القضاء، الصادر بذلك.

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