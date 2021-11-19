2021/11/19 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطيب بضيافة كلية بابل للفلسفة واللاهوت محاضرة يمتزج فيها التشكيل واللّون بالفن الموسيقي اربيل – مروان ياسين الدليمي قدم الموسيقار العراقي سلطان الخطيب على قاعة كلية بابل للفلسفة واللاهوت في عينكاوا مساء الثلاثاء الماضي محاضرة بعنوان (البشارة وترنيمة تعظم نفسي الرب في الفنون العالمية) بحضور عميد الكلية الاب يوسف توما ، ورئيس اتحاد الادباء والكتاب […]

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