2021/11/19 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قراءات مستقبلية وقائية – حقي الراوي تجنب ان تقلد او تجرب تعاطي المخدرات بانواعها لتنتقل بشخصيتك الى عالم اخر لا تدرك مخاطره فرحلة الالم بغياب الذاكرة وسيطرة الوهم تعد اصعب الرحلات النفسية غرابة وشدة بهلوستها المرعبة فلا يمكنك عندها ان تميز بين الواقع والخيال فتجربتك الاولى في التعاطي لن تكون هي الاخيرة ففجأة عندها تنقاد […]

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