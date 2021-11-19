2021/11/19 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهرجان بغداد الدولي للمسرح يطلق فعالياته اليوم بغداد – وسن العبدلي اعلن مدير عام دائرة السينما والمسرح احمد حسن موسى رئيس مهرجان بغداد الدولي للمسرح بدورته الثانية عن انطلاق فعالياته اليوم السبت والذي سيستمر الـ 26 من الشهر الجاري على مسرحي الرشيد و الوطني، ليكون هذا المهرجان ايذانا لافتتاح مسرح الرشيد رسميا في الساعة الثانية […]

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