2021/11/19 | 23:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، الخميس الماضي، باب سحب كراسة شروط رخص إنتاج منتجات الحديد والصلب، التي تشهد نقصًا في السوق المحلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تطرح رخصًا جديدة لإنتاج الحديد لتغطية احتياجات السوق المحلية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تطرح رخصًا جديدة لإنتاج الحديد لتغطية احتياجات السوق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).