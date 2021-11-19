تفكيك شبكة كبيرة ’متشددة’ في تونس

2021/11/19 | 23:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت السلطات الأمنية التونسية، الجمعة، عن تفكيك خلية تضم 20 عنصرا وصفتها بـ"المتشددة" تنشط في محافظة جندوبة شمال غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع الجزائر.

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وقال بيان لوزارة الداخلية التونسية، (19 تشرين الثاني 2021): إنّ "وحدات مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني تمكنت من الكشف عن خليّة إرهابيّة تتكوّن من 20 عنصرا تكفيريا في محافظة جندوبة، شمال غرب تونس".

وأوضح البيان أنّ "نشاط الخليّة تركّز على القيام بعمليّات رصد بعض المؤسسات الحيويّة في المحافظة، وتمركز الوحدات الأمنيّة".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنّه "وبتعميق البحث والتمحيص في شأن عناصر هذه الخلية تبيّن أنهم يلتقون ضمن مجموعات بصفة يوميّة، بعد قضاء البعض منهم لعقوبات بالسّجن جرّاء تورّطهم في قضايا ذات صبغة إرهابيّة، وفق تأكيدها، وأوضحت أنه تمت مراجعة النيابة العامة التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونيّة بشأنهم، ومواصلة التحقيقات معهم".

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