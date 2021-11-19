2021/11/19 | 23:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت متحدثة باسم الحكومة الإسبانية، الجمعة، إن مجموعة من 39 راكبا فلسطينيا كانوا على متن رحلة جوية متجهة من مصر إلى كولومبيا توقفوا في مطار برشلونة للمطالبة بحق اللجوء السياسي في إسبانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة: طالبو اللجوء في برشلونة فلسطينيون وليسوا لبنانيين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة: طالبو اللجوء في برشلونة فلسطينيون وليسوا لبنانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).