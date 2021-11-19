خلاف عائلي يتطور لاستخدام الاسلحة وسقوط قتيل وجريح في ديالى

2021/11/19 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الجمعة، بأن مدنيا قتل وأصيب آخر أثر خلاف عائلي في بعقوبة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "مدنيا قتل وأصيب آخر أثر خلاف عائلي تطور لاستخدام السلاح في أطراف ناحية العبارة 15 كم شمال شرقي بعقوبة".

وأضاف ان "القوات الأمنية فتحت تحقيقا بمجريات الحادث".

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