قائمة منتخب الشباب لبطولة غرب اسيا

2021/11/19 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن الكادر التدريبي لمنتخب الشباب عن قائمة الفريق، لبطولة ايرثلنك لاتحاد غرب اسيا.

وستنطلق البطولة غداً السبت في البصرة والتي سيكون طرفي المباراة الافتتاحية منتخبا فلسطين والبحرين في الساعة الخامسة عصراً، تعقبها مباراة منتخبنا أمام نظيره الكويتي في الساعة الثامنة مساءً.

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